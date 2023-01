Lens-PSG: étincelants et portés par Openda, les Lensois infligent à Paris une première défaite cette saison

Le RC Lens s’est imposé face au PSG ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Portés par un excellent Loïs Openda, les Sang et Or ont pris le meilleur sur une équipe de la capitale privée de Lionel Messi et Neymar. Les joueurs de Franck Haise reviennent à quatre points du leader parisien, qui n’avait pas encore perdu cette saison.

Une victoire de gala pour conforter son statut de meilleure équipe à domicile. Le RC Lens s’est imposé face au PSG, ce dimanche, lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1). Pour la neuvième fois de suite dans son antre. Devant un public aux anges, les joueurs de Franck Haise, qui fêtait sa 100e sur le banc, se sont offert le scalp des champions de France, privés de Lionel Messi (toujours en vacances) et Neymar (suspendu). Face à une équipe remaniée, les Sang et Or ont fait admirer leur collectif bien huilé et leur générosité. A l’image de Loïs Openda.

Aligné en pointe, l’attaquant belge a posé d’énormes soucis à Marquinhos et Sergio Ramos, fébriles en charnière centrale. Après l’ouverture du score rapide de Przemyslaw Frankowski (5e), c’est lui qui a remis Lens devant au tableau d’affichage. Profitant d’un superbe travail de Seko Fofana, le buteur de 22 ans s’est joué de Ramos, puis de Marquinhos pour faire exulter Bollaert (28e).

La talonnade d’Openda pour Claude-Maurice

De quoi annihiler l’égalisation d’Hugo Ekitiké, qui a trompé Brice Samba après lui avoir chipé le ballon dans les mains de manière litigieuse (8e). Dès le retour des vestiaires, Loïs Openda s’est à nouveau signalé en délivrant une superbe passe décisive en talonnade pour Alexis Claude-Maurice, après une passe dangereuse de Danilo Pereira mal contrôlée par Fabian Ruiz (47e). De quoi clore définitivement le suspense.

Plombé par un entrejeu défaillant, où Marco Verratti (qui jouait pour la 400e fois sous le maillot rouge et bleu) effectue un retour à la compétition poussif, Paris n’a jamais su accélérer pour mettre en difficulté une solide équipe de Lens. Carlos Soler a couru dans le vent, tout comme Pablo Sarabia, qui a manqué un but tout fait de la tête après son entrée en jeu. Face à la faible production de son équipe, Christophe Galtier a finalement lancé les jeunes Warren Zaïre-Emery (16 ans) et Ismaël Gharbi (18 ans) sur la pelouse de Bollaert. Acclamé durant l’échauffement, Kylian Mbappé, peu aidé par ses partenaires offensifs, a livré un match assez terne dans l'ensemble.

Lens met la pression sur l’OM

Grâce à ce succès mérité, Lens conforte sa place de dauphin au classement, en prenant provisoirement sept points d’avance sur l’OM, qui se déplacera ce lundi à Montpellier (19h). Les Nordistes reviennent également à quatre points du PSG, qui conserve son fauteuil de leader malgré cette première défaite de la saison. Avant d’aborder la prochaine journée, le club artésien se rendra samedi dans l’Essonne pour affronter Linas-Montlhéry (National 3), en 32es de finale de la Coupe de France. Paris ira vendredi (21h) à Châteauroux (Ligue 2).