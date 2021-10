Lens surprenant deuxième de Ligue 1, Haise veut "se bagarrer toute la saison"

Alors que Lens affrontera ce samedi (à 21h) l’OL à Lyon, Franck Haise a laissé entendre, en conférence de presse, que son équipe allait "se bagarrer toute la saison" pour finir le plus haut possible et tenter de s'accrocher au podium.

Dans la continuité de la saison dernière, le RC Lens vit un très bon début de championnat avec une actuelle deuxième place, sept point derrière le PSG, leader de Ligue 1. À deux jours du déplacement à Lyon (à 21h), les Lensois restent sur une victoire 4-1 contre Metz le week-end dernier.

Ce jeudi en conférence de presse, l’entraineur Franck Haise a laissé entendre que son équipe allait essayer de lutter pour rester sur le podium en fin de saison: "On va se bagarrer toute la saison, ça c’est sûr. Pour quelle place (sourire), je ne le sais pas. Mais on va se bagarrer pour faire des matchs qui ressemblent à notre ADN. Après, si c’est pour la troisième, cinquième ou deuxième place je ne sais pas. Difficile de le savoir. A la 11e journée on est derrière le PSG avec beaucoup d’équipes en peu de points. Mais on est là", a-t-il déclaré.

Après avoir raté une qualification en Coupe d’Europe de peu la saison dernière en terminant à la septième place, les Lensois peuvent avoir de nouveau cet objectif s’ils restent dans la lancée de ce bon début de championnat.

Leca: "S’il faut manger une bonne part de gâteau, on ne s’en privera pas"

Dans l’émission Rothen s’enflamme délocalisée dans le Nord mardi, le gardien de Lens Jean-Louis Leca (36 ans) avait aussi évoqué une possible place sur le podium en fin de saison. Si le Lensois ne considère pas cela comme un objectif, le joueur de 36 ans se tient prêt à profiter des éventuelles mauvais résultats des favoris pour les trois premières places: "Il y a des équipes qui sont programmées pour être là (sur le podium). Si ces équipes ne performent pas et que nous, on arrive à être là, s’il faut manger une bonne part de gâteau, on ne s’en privera pas", avait-il confié.