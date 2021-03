Leonardo "précise" les propos d'Aulas à propos du report de OL-PSG

Joint par RMC Sport, Leonardo a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas en conférence de presse ce mardi. Le président de l'OL avait évoqué le report du quart de finale de Ligue des champions entre l'OL et le PSG, décalé en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de l'effectif lyonnais.

Initialement prévu ce mercredi, le quart de finale retour de Ligue des champions féminine entre l'OL et le PSG a été reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de l'effectif lyonnais. Si l'UEFA a accédé à la demande des dirigeants lyonnais pour ce report, aucune nouvelle date n'a pour l'heure été communiquée pour ce match retour.

En conférence de presse, ce mardi, Jean-Michel Aulas a détaillé les raisons de cette requête de l'OL. "On va refaire un certain nombre de tests. L'effectif a été touché après le match contre Paris (le match aller le 24 mars, ndlr), a indiqué le président lyonnais. Amel Majri est devenue positive après ce match. On ne sait pas si cela a participé, mais cela s’est produit après le match. On a eu quatre autres filles positives le lendemain, dont Griedge Mbock, qui n’était pas avec les autres filles. On a six ou peut-être sept cas positifs."

Leonardo: "Notre protocole sanitaire est à la pointe"

Joint par RMC Sport après les propos de Jean-Michel Aulas, le directeur sportif du PSG Leonardo a réagi. "Je ne sais pas si le président Aulas a sous-entendu ou possiblement soulevé l’idée que les joueuses de l’OL puissent avoir été contaminées par la Covid durant notre match de Ligue des champions. Je n’ai pas trop saisi ses propos, a répondu le Brésilien. Pour autant, afin d’éviter toute incompréhension, je tenais juste à signaler que notre protocole sanitaire est à la pointe. Je rappelle que nous faisons des tests quasi quotidiens pour l’ensemble de notre effectif. Enfin, je tenais à dire que toutes nos joueuses ont été testées ce lundi et sont négatives ce mardi."

Jean-Michel Aulas a proposé de reprogrammer ce quart de finale retour de Ligue des champions le 17 avril prochain, en lieu et place d'une affiche de D1 Arkéma où l'OL doit affronter Le Havre. Lors de son quart de finale aller la semaine dernière, l'OL s'est imposé 1-0 face au PSG, au Parc des Princes.