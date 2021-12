Les images géniales de Nenê qui réussit le challenge de la lucarne d’Evry

Le Brésilien Nenê a profité de son passage en région parisienne pour se rendre mercredi à Evry et tenter le fameux challenge de la lucarne. Un défi relevé avec brio par l’ancien joueur du PSG, qui a fêté sa réussite au milieu des jeunes du quartier des Pyramides.

Il a célébré comme s’il était au Parc des Princes. Ou presque. Nenê s’est offert un pur moment de joie mercredi dans l’Essonne. Le Brésilien a profité de son passage en France pour se rendre à Evry, au sud de la région parisienne, afin de tenter le célèbre challenge de la lucarne. Veste de survêtement, jean cintré et baskets rouges, le milieu de terrain de Vasco de Gama (deuxième division brésilienne) s’est positionné face au carré donnant sur le local poubelle du 24 rue Jules-Vallès. Et l’ancien joueur du PSG a envoyé le ballon directement dans la petite lucarne, d’une superbe frappe du gauche.

Le dribbleur de 40 ans a alors couru les bras levés pour célébrer sa réussite, rapidement rejoint par de nombreux jeunes du quartier des Pyramides, qui l’ont entouré dans la liesse la plus totale. Visiblement ravi, Nenê est resté un long moment à sauter et chanter avec eux. Une séquence rafraîchissante que le compte officiel de la lucarne d’Evry (ouvert en mai dernier) a partagé sur Twitter, avec cette légende: "Il a été le roi du Parc des Princes. Il a été le roi au stade Louis II. Nenê est venu à la lucarne cet après-midi. La suite en images…"

Une lucarne devenue légendaire

La vidéo a vite fait le tour des réseaux. En quelques mois, la lucarne d’Evry est devenue un véritable phénomène, bien au-delà du 91. Avant Nenê, d’autres joueurs pros, comme Mehdi Benatia ou Faitout Maoussa, étaient venus tenter leur chance. Le carré des Pyramides est également apparu dans un clip de la Fédération française de football pour annoncer la liste des joueurs retenus pour l’Euro 2021. Plus récemment, Adidas s’en est servi dans un spot mettant en scène l’arrivée de Lionel Messi à Paris.

Avant de venir s’amuser à Evry, Nenê avait assisté la veille au match de Ligue des champions entre le PSG et Bruges (4-1). Assis en tribunes aux côtés de son grand ami Neymar. L’occasion de donner quelques nouvelles du n°10 du PSG, actuellement blessé. "Neymar est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville, a confié Nenê à RMC Sport. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible".