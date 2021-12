PSG-Bruges: Mbappé explique pourquoi il a laissé le penalty à Messi, qui a besoin de "confiance"

Lors de la victoire 4-1 du PSG contre le Club Bruges, Kylian Mbappé a laissé Lionel Messi tirer le penalty du quatrième but de la soirée, ce mardi en Ligue des champions. Il s'en est expliqué au micro de RMC Sport.

Avec le penalty obtenu au début du dernier quart d'heure face au Club Bruges, mardi soir en Ligue des champions (4-1, sur RMC Sport 1), Kylian Mbappé avait la possibilité de s'offrir un triplé et donc de repartir du Parc des Princes avec le ballon du match. Mais le champion du monde français, auteur d'un doublé express dans les dix premières minutes de la rencontre, a laissé volontiers Lionel Messi se charger de l'exercice, comme il l'a expliqué au micro de RMC Sport 1.

"On va avoir besoin de Lionel Messi, a-t-il déclaré. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts, mais c'est bien aussi pour nous pour le futur".

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

Contre Leipzig, déjà...

Lors de PSG-Leipzig, mi-octobre, Kylian Mbappé avait déjà fait un tel geste à l'égard du septuple Ballon d'or. Le club de la capitale faisait 2-2, lorsque l'attaquant tricolore s'était effondré dans la surface en seconde période. Il avait alors, d'un petit signe de la main, désigné son coéquipier pour tirer ce penalty décisif. Face à Peter Gulacsi, l'Argentin avait transformé d'une panenka.

Sa déclaration d'après-match avait alors été similaire à ce qu'il a confié après Bruges: "C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous".