PSG: Messi sans pitié avec ses enfants lors d’un foot dans son salon

Lionel Messi s’est lancé dans un match de football avec ses enfants dans son salon, mercredi lors de la journée de repos. Et l’attaquant du PSG n’a pas levé le pied lors d’une partie musclée.

Simon Mignolet n’est pas le seul à avoir souffert de Lionel Messi cette semaine. Au lendemain de son doublé face à Bruges (4-0) lors de la large victoire du PSG, la star argentine s’est aussi bien amusée avec ses trois enfants. Antonella Roccuzzo, la femme de Messi, a partagé une vidéo d’une partie de football entre le père et ses fils dans le salon de leur maison.

Dribbles, petit pont, lob...

En chaussettes et jogging, Messi s’est amusé à humilier son plus jeune fils Ciro (3 ans), puis le plus âgé Thiago (9 ans), éliminé d’un petit pont, avant de tromper Mateo (6 ans) d’un petit lob pour marquer contre la cheminée qui servait de but. L’Argentin s’est ensuite mué en gardien et la partie est devenu toute de suite plus musclée entre les trois frères.

Le cadet Matéo a d’abord fait briller son père, auteur d’un arrêt du torse sur une belle frappe. Il a ensuite asséné un vilain tacle au plus jeune Ciro, resté au sol quelques instants sans susciter d’inquiétude, ni de réaction chez les protagonistes de salon.

Sur le vrai terrain, Lionel Messi a inscrit ses quatrième et cinquième buts avec le PSG en Ligue des champions cette saison, mardi. Deuxième de son groupe, Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition et attend désormais de connaître l’identité de son prochain adversaire, qui sera dévoilé lundi lors du tirage au sort.