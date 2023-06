LFP: Labrune promet d’être "intransigeant" sur le port du maillot arc-en-ciel la saison prochaine

Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, promet d’être intransigeant, sans préciser d’éventuelles sanctions, lors de l’opération pour combattre l’homophobie la saison prochaine alors que certains joueurs ont refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel cette saison.

L’heure du bilan a aussi sonné pour la LFP après la fin des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2, le week-end dernier. Dans une interview à L’Equipe, Vincent Labrune, président de la Ligue, dresse donc les bons et les mauvais points. Ce qu’il s’est passé vendredi à Bordeaux puis samedi à Ajaccio entre dans la deuxième catégorie et ces débordements l’ont "assez chagriné". Il n’a pas non plus apprécié la polémique quelques semaines plus tôt lors de la journée contre l’homophobie où plusieurs joueurs ont refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel. Sans préciser d’éventuelles sanctions, il hausse déjà le ton pour la saison prochaine.

"Il ne s'agit pas de politique ou de religion mais de non-discrimination"

"On veut être une ligue moderne, vivante et ouverte d'esprit, rappelle-t-il. Pour nous, l'opération "homos, hétéros, on porte tous le même maillot" a été un succès majeur malgré les polémiques. Il y a moins de 1% des joueurs qui ont refusé de le porter. La saison prochaine, on sera intransigeants sur cette opération. Il ne s'agit pas de politique ou de religion mais de non-discrimination. Rien n'est négociable sur ce sujet."

Après Idrissa Gueye (PSG) la saison dernière ou Radamel Falcao (Monaco) quelques années plus tôt, l’opération a été marquée par de nouveaux boycotts le week-end du 12-13-14 mai derniers. Plusieurs joueurs de Toulouse ont refusé de porter le maillot (Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, et Saïd Hamulic), tout comme Mostafa Mohamed (Nantes) et Donatien Gomis (Guingamp).

Cette opération de lutte contre l’homophobie a aussi été accompagnée de son lot de déclarations maladroites à l’instar de celles de l’entraîneur de Brest, Eric Roy, accusant la LFP de fausser le championnat en programmant cette journée en fin de saison, alors de nombreux joueurs la boycottent.