LFP: une campagne pour promouvoir la plateforme de signalement contre le racisme dans les stades

La LFP lancera ce week-end une campagne nationale afin de promouvoir la plateforme de signalement contre le racisme et l’antisémitisme dans les stades. Des actions symboliques seront menées dans toute la France, lors de la 29e journée de Ligue 1 et de la 30e journée de Ligue 2.

L’opération va durer trois jours. Dans toute la France. De vendredi à dimanche, la Ligue de football professionnel (en partenariat avec la Licra) va promouvoir la plateforme de signalement contre le racisme et l’antisémitisme dans les stades. Un outil, lancé en 2019, qui offre aux victimes une assistance juridique et permet de déclencher une procédure pénale contre l’auteur des faits. Durant la 29e journée de Ligue 1 et la 30e journée de Ligue 2, une vaste campagne va mettre cette plateforme en avant, pour "sensibiliser à nouveau l’ensemble des supporters".

Les arbitres et les joueurs poseront avant chaque rencontre devant un panneau portant le message "contre le racisme et l’antisémitisme" et le hashtag #Signalez. Un clip dédié a été élaboré pour l’occasion. Il sera diffusé sur les plateformes des clubs, de la Ligue et de ses diffuseurs, avec le message suivant: "Contre la discrimination raciale, défendons toutes les couleurs". En invitant les spectateurs a signalé tout acte raciste ou antisémite dont ils pourraient être témoins.

Des initiatives à Lens et Saint-Etienne

Partenaire de la LFP, EA Sports s’est associé à l’opération via un maillot collector réalisé pour FIFA 22. La LFP et la Licra ont également mis en place des ateliers de sensibilisation à destination des joueurs, du personnel encadrant (entraineur, staff) et des groupes de supporters.

Cette campagne massive sera complétée par des actions de certains clubs. Les joueurs de l’AS Saint-Etienne évolueront par exemple avec l’inscription "no racism" floquée au dos de leur maillot. Le RC Lens a réalisé des vidéos de sensibilisation avec les élèves d’un collège de son secteur, situé en zone prioritaire.