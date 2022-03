Ligue 1 en direct: un gros week-end en France avec des duels pour podium et pour le maintien

Après la fin de l'aventure en Ligue des champions pour Lille, les Dogues vont rapidement devoir retrouver leurs esprits pour la fin de saison en Ligue 1. Si le PSG est solidement installé en tête du classement, la course à l'Europe et la bataille pour le maintien vont offrir un sprint final à succès dans la championnat de France. Et cela commence dès ce week-end avec la 29e journée de la saison 2021-2022. Retrouvez toutes les infos et rumeurs sur les matchs à venir dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le programme de la 29e journée de Ligue 1 Voici le programme des dix affiches de la J29 en Ligue 1: Saint Etienne-Troyes, vendredi 18 mars à 21h Lens-Clermont, samedi 19 mars à 17h Nantes-Lille, le samedi 19 mars à 21h Monaco-Paris Saint Germain, le dimanche 20 mars à 13h Angers-Brest, le dimanche 20 mars à 15h Bordeaux-Montpellier, le dimanche 20 mars à 15h Lorient-Strasbourg, le dimanche 20 mars à 15h Rennes-Metz, le dimanche 20 mars à 15h Reims-Lyon, le dimanche 20 mars à 17h Marseille-Nice, le dimanche 20 mars à 21h.



Bonjour à tous, Après une 28e journée très rythmée et marquée notamment par la démonstration de Rennes sur le terrain de Lyon (4-2), place à la suite du championnat avec une alléchante 29e journée. Cela commence dès ce vendredi avec un duel pour le maintien avec la rencontre entre Saint-Etienne et Troyes à Geoffrey-Guichard. Une semaine après leur nul décroché à Lille, les Verts de Pascal Dupraz vont tenter de l'emporter face à un concurrent direct pour quitter provisoirement leur place de barragiste. Méfiance tout de même puisque du côté de l'ESTAC on reste sur deux succès consécutifs dans l'élite. Pour ce qui est des chocs, le week-end va encore gâter les fans de foot français. Dimanche après-midi, Monaco reçoit le PSG à Louis-II alors que cette 29e journée de L1 se terminera par le bouillant sommet pour le podium entre l'OM et Nice sur la pelouse du Vélodrome.