Ligue 1: la 22e journée a battu un record de buts

La Ligue 1 était en feu ce week-end lors de la 22e journée. Il y a eu des buts sur tous les terrains et des scénarios assez fous, notamment lors de Bordeaux-Strasbourg (4-3) ou Nantes-Lorient (4-2). Des cartons qui ont participé à faire de cette journée la plus riche en buts de la saison avec 35 réalisations au total.

Le week-end avait pourtant disputé très timidement avec le derby Lyon-Saint-Etienne (1-0) d’une grande médiocrité. Puis les choses se sont décantées samedi avec la belle performance de Brest face à Lille (2-0), puis le gros coup de Marseille sur le terrain de Lens (0-2). Le feu d’artifice a eu lieu dimanche avec trente buts inscrits lors des sept matchs restants.

Il y eut donc les festivals lors Bordeaux-Strasbourg (4-3) ou Nantes-Lorient (4-2) mais aussi la victoire sur le gong de Montpellier face à Monaco (3-2) ou encore le carton du PSG contre Reims (4-0) en clôture de la journée. Si elle est la plus prolifique de la saison, cette journée ne dépasse pas le record de la saison dernière (38 lors de la 34e journée).



Le record au XXIe siècle appartient à la 38e et dernière journée de la saison 2007-2008 lors de laquelle 43 buts avaient été inscrits. Les fins de saisons donnent souvent lieu à des matchs prolifiques alors que certaines équipes jouent l’esprit relâché. C’est un peu plus rare en hiver, en plein cœur de l’année sportive. Ce week-end pourtant, les attaques étaient bien réchauffées.