Ligue 1: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder PSG-Lens?

Le PSG accueille Lens ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Le club parisien sera sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire en cas de nul ou de victoire.

C'est un match pour le titre pour le PSG. L'équipe de Mauricio Pochettino reçoit Lens ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1 avec la possibilité d'être sacrée pour la dixième fois de son histoire. Pour cela, il faudra décrocher a minima le nul face au club Sang et Or.

Messi de retour

La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures sur Canal + Décalé. Elle sera à suivre également en direct commenté sur RMC Sport et à la radio sur RMC. En cas de défaite, le PSG devrait attendre le résultat ce dimanche de l'OM, qui a 15 points de retard au classement, et qui se déplacera à Reims.

Vainqueur du derby la semaine dernière face à Lille (2-1) et de Montpellier mercredi (2-0), Lens est actuellement septième au classement et vise les places européennes. Les joueurs de Franck Haise ne sont qu'à trois points de la troisième place. Le PSG reste aussi sur deux victoires de rang ces derniers jours, avec le "Classique" remporté (2-1) et le match face à Angers (3-0).

Absent face à Angers, Lionel Messi sera bien de retour dans le groupe. En revanche, son compatriote Mauro Icardi sera forfait, touché à un quadriceps. Abdou Diallo, Julian Draxler et Leandro Paredes manqueront eux aussi ce rendez-vous alors que Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont fait leur retour à l'entraînement vendredi.