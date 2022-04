PSG: réunion la semaine prochaine à Paris pour l'avenir de Mbappé, selon Rothen

Alors que la famille de Kylian Mbappé s'est rendue au Qatar ces derniers jours, Jérôme Rothen affirme qu'il n'y a pas eu de négociations à Doha, tout en confirmant que des rendez-vous sont programmés la semaine prochaine avec le PSG.

Prolongera? Ne prolongera pas? Le dossier Kylian Mbappé continue d'agiter la planète football, alors que le joueur est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain. Si la famille Mbappé s'est rendue à Doha cette semaine, il n'y a pas eu de négociation concernant une prolongation du champion du monde selon Jérôme Rothen.

"Il y a eu un café pris entre la maman du joueur et Nasser Al-Khelaïfi", précise notre consultant sur RMC, qui ajoute que l'émir n'était pas présent et Leonardo non plus. "Il y a un rendez-vous la semaine prochaine avec les dirigeants parisiens, avec Leonardo, avec tout l'encadrement, sur Paris, pour parler l'avenir de Kylian."

Le PSG reste optimiste

L'optimisme est toujours de mise du côté du PSG, sur une prolongation de courte durée de son attaquant, dont le bail actuel court jusqu'en juin prochain. Ces vacances étaient prévues de longue date par le clan Mbappé, pendant que le joueur prépare avec le groupe parisien la réception de Lens, samedi (21h, 34e journée de Ligue 1). Un match qui pourrait offrir le 10e titre de champion de France de l'histoire du club.

Au coeur de toute cette agitation, Mauricio Pochettino assure ne pas être perturbé par la situation autour de son numéro 7. "Il faut comprendre ce genre de situations. Ce n’est pas qu’au Paris Saint-Germain, cela arrive dans tous les clubs, a lancé le technicien argentin lors de son passage en conférence de presse. Ce n’est pas la première fois et cela ne sera pas la dernière. Nous devons nous adapter à toutes les circonstances et situations personnelles au niveau des contrats entre les joueurs et le club. Égoïstement j’aimerais le garder avec moi tout le temps. L’emmener avec moi en vacances, à la maison, a enchaîné dans un large sourire Mauricio Pochettino. Bien sûr que j’aimerais le garder, nous le voulons tous. J’aimerais qu’il prolonge avec nous."