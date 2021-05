Ligue 1: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Saint-Etienne-OM

L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche pour le compte de la 36eme journée de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 13h au stade Geoffroy-Guichard et la rencontre diffusée sur Canal + Sport.

La course à l'Europe se poursuit se poursuit ce dimanche. Après la victoire tranquille de l'OL face à Lorient (4-1) samedi, l'Olympique de Marseille jouera gros face à Saint-Etienne. Ce match de la 36eme journée de Ligue 1 se disputera à 13h au stade Geoffroy-Guichard et sera à suivre en direct sur Canal+ Sport et bien sûr sur l'antenne de RMC.

En course pour une place en Ligue Europa, l'OM a l'occasion de profiter de la défaite de Lens face à Lille (0-3) vendredi pour consolider sa 5eme place. Avant le coup d'envoi, les Marseillais devancent les Lensois à la faveur d'une meilleure différence de buts (+7 contre +4).

L'OM invaincu depuis cinq matchs

Face à des Verts (12emes) qui n'ont plus rien à jouer, l'équipe de Jorge Sampaoli peut distancer les Sang&Or de trois points en cas de victoire dans le Chaudron. Les Marseillais qui restent sur une série de cinq matchs sans défaite accueilleront ensuite Angers, en roue libre aussi, puis se déplaceront à Metz au soir de la dernière journée. L'ASSE ira à Lille avant de recevoir Dijon.