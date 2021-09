Ligue 1: Adil Rami réclame plus de communication entre les arbitres et les joueurs

Adil Rami s’est invité dans l’émission "Rothen s’enflamme", ce lundi sur RMC, afin de participer au débat sur l’arbitrage en Ligue 1. Le défenseur de Troyes en a profité pour réclamer plus de dialogue entre les officiels et les acteurs en crampons.

Il écoutait tranquillement RMC dans sa voiture. Et il a eu envie d’intervenir. Alors Adil Rami a passé un coup de fil pour être mis à l’antenne, ce lundi, dans l’émission "Rothen s’enflamme". Le défenseur de Troyes a souhaité apporter son point de vue lors d’un débat sur l’arbitrage aux côtés de Jérôme Rothen. En réclamant plus de dialogue entre les joueurs et les hommes au sifflet.

"Pouvoir communiquer avec un arbitre, ça nous apaiserait un peu le cœur, a expliqué le champion du monde 2018. Parce qu’il y a l’adrénaline, on est fatigués. Et quand l’arbitre prend une décision incompréhensible, on s’énerve parce qu’on ne comprend pas. On aimerait comprendre. Malheureusement, il n’y a pas la communication qu’il faudrait entre les arbitres et les joueurs. En rugby, ils le font et je trouve que c’est mieux. Pour le respect. Pour que tous les jeunes qui nous regardent comprennent le respect qu’on doit avoir envers l’arbitre. Cette situation amène trop d’énervement."

Rami ne comprend pas le but refusé à Troyes contre Angers

En attendant de pouvoir disputer son premier match avec l’Estac, Adil Rami poursuit son programme de reprise dans l’Aube. En suivant de près les rencontres de son nouveau club. Dimanche, il a regardé Angers-Troyes lors de la 8e journée de Ligue 1 (1-1). Et il se demande encore comment le but de Oualid El Hajjam a pu être refusé dans les derniers instants. L’attaquant marocain a marqué de la tête sur corner mais les arbitres ont signalé la position de hors-jeu de l’un de ses partenaires, qui se trouvait devant Paul Bernardoni, le portier du SCO.

"Ce qui s’est passé contre Angers, c’est extraordinaire, estime Rami. Je n’arrive toujours pas à comprendre. Notre joueur n’est pas dans la trajectoire du ballon. Les images ont été revues deux fois. On a forcé l’arbitre à aller voir le VAR. On voit l’attaquant signalé hors-jeu qui ne fait absolument rien. Il faut expliquer à l’arbitre qu’un corps humain est composé de molécules et on ne peut pas disparaître du jour au lendemain, on ne sait pas faire ça."