Troyes: Adil Rami pas de retour avant octobre

A deux jours du déplacement de Troyes à Lyon mercredi pour le compte de la 7eme journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Estac, Laurent Batlles, a annoncé que son défenseur central Adil Rami n’est pas encore opérationnel. La recrue star du club de l’Aube ne fera pas son retour en L1 avant le mois d’octobre.

Les supporters de Troyes vont devoir encore patienter avant de voir un champion du monde porter le maillot de leur club. Recrue star du mercato estivale du promu, Adil Rami n’a toujours pas joué avec ses nouvelles couleurs. Et son retour n’est pas pour demain. Le défenseur central de 35 ans n’est pas encore prêt pour jouer. "Quand il est arrivé, on avait basé (ses débuts) sur le match de Nantes (le 3 octobre), a déclaré son entraîneur Laurent Batlles, lundi à deux jours du déplacement à Lyon. On verra ce qui se passera mais il lui faut un peu de temps. Tout le monde est impatient de le voir parce qu'il a un statut, une communication, mais c'est un joueur de foot avant tout et un joueur de foot doit être prêt à jouer avec ses qualités, sans arrière-pensées et ne pas se dire ''Je suis à 50, 60 ou 70 %.'''

Objectif Nantes-Troyes

Laurent Batlles et Adil Rami ont eu une discussion ce lundi. Le coach troyen assure que son joueur sera prêt lorsqu’il décidera de le lancer. "Là, ce n'est pas encore le cas, estime-t-il. Il sera sûrement dans le groupe pour le match de Nantes et il fera partie de l'équipe réserve et il jouera un match en entier, c'est sûr." Depuis le titre de champion du monde conquis avec les Bleus en 2018, Adil Rami ne parvient pas à se stabiliser. Après une deuxième saison chaotique avec l’OM et un licenciement, il n’a quasiment pas joué dans les trois clubs où il a tenté de se relancer (Fenerbahçe, Sotchi et Boavista). Il n’a disputé que 29 matchs depuis sa dernière apparition en Ligue 1 avec l’OM le 18 mai 2019 à Toulouse.