Ligue 1: Angers annonce l'arrivée d'un nouvel homme fort après le départ de Chabane

Teddy-Nicolas Kefalas occupera les fonctions de président délégué du club d'Angers, en charge de tous les aspects opérationnels. Une nomination qui intervient quelques heures après l'annonce de la démission de Saïd Chabane.

Quelques heures après l’annonce de la démission de son président Saïd Chabane, Angers a communiqué sur l’arrivée de l'entrepreneur Teddy-Nicolas Kefalas qui occupera les fonctions de président délégué à partir du 1er avril. "M. Kefalas a pour mission de réaliser notamment les changements structurels nécessaires pour atteindre de nouveaux objectifs, ouvrir un nouveau chapitre dans la prestigieuse histoire du SCO et ainsi relancer le Club face aux défis qui l’attendent", écrit le SCO.

Président fondateur de l’organisme de formation pour adultes ATK Group, basé à Paris, Teddy Kefalas a siégé un temps au conseil d’administration de la SASP du club du Mans FC en 2013, avant la liquidation du club prononcée la même année, sa seule expérience dans le milieu du football à ce jour. Mais le SCO parie "que ses compétences, son parcours professionnel, ses qualités humaines ainsi que sa personnalité contribueront grandement au développement et à la réussite du club".

Entériné le 21 mars à l'occasion d'un conseil d'administration, le départ de Saïd Chabane ne signifie pas pour autant que la famille de celui qui dirigeait le club depuis son rachat en 2011 va se mettre en retrait, pas dans l'immédiat en tout cas. D'abord parce que Saïd Chabane, en attendant de trouver un potentiel acheteur, demeure le propriétaire du club. Mais aussi parce que, aux côtés du nouvel homme fort Teddy Kefalas, qui aura en charge les aspects opérationnels, Romain Chabane succède à son père à la présidence dans un contexte très compliqué.

Le club traverse une crise sans précédent, à la fois sportive et morale, où se succèdent les affaires sexuelles (agressions sexuelles, exhibition sexuelle, violences, harcèlement). Saïd Chabane a lui-même été mis en cause sur le plan judiciaire. Mis en examen pour agressions sexuelles aggravées, il aura rendez-vous cette année devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations qui pèsent sur lui. Six jeunes femmes qui étaient ses salariées au moment des faits dénoncés, dont quatre au SCO, ont porté plainte. Chabane continue de démentir.