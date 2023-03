Angers: le président Chabane démissionne, les raisons de son départ surprise

Le propriétaire et dirigeant d'Angers, Saïd Chabane, a officialisé ce mercredi sa démission. L'homme d'affaires qui a contribué à faire monter le SCO en Ligue 1 a choisi de passer la main à son fils Romain à la tête du club angevin.

La fin d'une ère à Angers. Propriétaire et président historique du SCO, Saïd Chabane s'en va. Le dirigeant a annoncé ce mercredi sa démission via un communiqué partagé par l'actuel vingtième de Ligue 1. Une décision prise dès le 21 mars lors d'un conseil d'administration. Son fils, Romain Chabane, lui succède à la présidence d'Angers. L'entrepreneur Teddy Kefalas occupera les fonctions de président délégué à partir du 1er avril.

Les joueurs vont apprendre la nouvelle en sortant de l'entraînement ce mercredi matin. 98% des salariés du club ont appris la démission du président avec le communiqué. En interne on avance pour RMC Sport que la lassitude, les attaques répétées et l'usure après 12 ans ont décidé Saïd Chabane à faire cette démarche. Il estime que les retours ne sont pas à la hauteur de ses investissements.

Propriétaire et dirigeant du club angevin depuis son rachat en 2011 contre environ deux millions d'euros, Saïd Chabane a participer à sa montée dans l'élite avec notamment l'emblématique Stéphane Moulin comme entraîneur. Mais depuis le départ du technicien en 2021, la situation sportive s'est compliquée pour le SCO. Lanterne rouge du championnat, Angers accuse semble promis à la La Ligue 2.

Une saison pleine de galères en L1

Dernier du classement avec seulement 10 points en 28 matchs, Angers accuse déjà un retard de 14 longueurs sur le premier non-relégable. Au-delà d'une saison compliquée sur le plan sportif, le SCO a aussi défrayé la chronique en coulisses. Gérald Baticle a été écarté de son poste d'entraîneur puis a choisi de porter l'affaire devant les prud'hommes.

Son remplaçant (lui-même écarté ensuite), Abdel Bouhazama a fait l'objet de critiques en raison d'une causerie maladroite et d'accusations de harcèlement moral lors de son passage comme patron du centre de formation angevin.

Saïd Chabane, lui aussi, s'est retrouvé au coeur de déboires extra-sportifs et a même fait l'objet de plusieurs plaintes pour agression sexuelle. Le procureur de la République d'Angers a également demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel en vue d'un jugement courant juin 2023.

Un calendrier judiciaire qui pourrait ainsi avoir un lien avec le retrait du propriétaire du SCO même si ce n'est pas précisé dans le communiqué du club et que Saïd Chabane reste présumé innocent malgré sa mise en examen.

Chabane cherche toujours un acheteur

Avant la trêve internationale et après une nouvelle contre-performance de son équipe en Ligue 1, Saïd Chabane avait confirmé son intention de vendre le club. Assumant des erreurs dans lea gestion du SCO, le dirigeant avait rappelé sa volonté d'ouvrir le capital du SCO.

"Ma projection n'était pas sur le bilan de la saison, mais sur l'année écoulée. Pour le moment l'architecte c'est moi et peut-être quelqu'un d'autre derrière moi, a expliqué Chabane ce dimanche au micro de Prime Vidéo. Ce qui est certain c'est qu'il n'y avait rien quand je suis arrivé et je ne veux pas que ce qui a été fait tombe à l'eau du jour au lendemain. Quand on dit le président doit vendre, je n'ai jamais caché que l'ouverture du capital était d'actualité depuis un an et si quelqu'un veut racheter le club, pas de soucis."