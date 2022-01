Lyon: isolé à Dubaï, Paqueta est de retour à Lyon

Contraint de rester à Dubaï en raison d'un test positif au Covid, Lucas Paqueta est rentré à Lyon dans la nuit de lundi à mardi. Une bonne nouvelle pour l'OL, qui reçoit le PSG ce dimanche.

Enfin une bonne nouvelle pour l'OL. Alors que le club de Jean-Michel Aulas accumule les tuiles ces dernières semaines, Lucas Paqueta est de retour aux affaires à six jours du choc face au PSG, prévu ce dimanche (20h45). Testé positif au Covid-19, comme six autres coéquipiers, le Brésilien a été contraint de rester à Dubaï, où il a passé les fêtes de fin d'année. Dans la nuit de lundi à mardi, le milieu lyonnais a posté une photo sur Instagram où il est dans l'avion qui vient d'atterrir à Lyon. "Dieu merci, je suis déjà à Lyon. Demain je retournerai à mes activités. Merci à tous pour vos messages", a écrit Paqueta, dont tous les tests se sont révélés négatifs.

Lucas Paqueta est revenu à Lyon. © Capture d'écran Instagram

Il devrait être dans le groupe ce week-end

Attendu au Groupama OL Training Center ce mardi, le Brésilien devrait postuler pour une place dans le groupe qui reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche en championnat. Un retour qui sera apprécié par Peter Bosz, alors que Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere sont partis au Cameroun pour disputer la CAN. Après une année 2021 terminée dans la douleur face à Metz (1-1), les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur lors de la phase retour.

Exclus de la Coupe de France et relégués à neuf points du podium en Ligue 1, les Gones abordent un carrefour important de leur saison, avec des belles affiches en perspective (PSG, Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens et Lille), alors que les hommes de Peter Bosz sont également engagés en Ligue Europa, où ils attendent leur adversaire.