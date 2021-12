Ligue 1: Angers-ASSE reporté en raison du coronavirus

Alors que l'Angers SCO est décimé par le Covid, la LFP a décidé de reporter la rencontre face à Saint-Etienne, comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Le club de l'Anjou obtient donc gain de cause.

Angers peut souffler. Alors que le club de l'Anjou compte 19 cas positifs, la LFP a décidé de reporter la rencontre face à l'AS Saint-Étienne, comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Le match était prévu dimanche 9 janvier, à 15h. "La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement", a expliqué la LFP dans un communiqué, vendredi.

>> Suivez l'actualité liée au Covid en direct

Le SCO avait demandé le report

Une bonne nouvelle pour Angers, qui n'avait plus que 11 joueurs sur 30 disponibles. Ce jeudi, le club avait demandé, via un communiqué, le report du match face aux Verts car plus de 10 joueurs "ne seront pas autorisés à disputer une rencontre avant le 10 janvier 2022." Ce report évite donc de nouvelles galères pour le SCO, qui dénombrait déjà cinq cas positifs avant le match face à Montpellier, disputé avant la trêve.

Cette affiche est la première de la saison reportée en raison du coronavirus. Le nombre de cas positifs se multiplient en Ligue 1, notamment à Bordeaux, Lyon et Angers. Afin d'éviter les reports des matchs de Coupe de France, prévus ce week-end, le comité exécutif de la FFF a décidé de suspendre à titre exceptionnel l’application de l’article imposant la présence sur la feuille de match en Coupe de France d’au moins 7 joueurs ayant participé à l’une des deux dernières rencontres officielles.