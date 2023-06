Ligue 1: Antonetti donne ses conditions pour rester à Strasbourg

Invité de Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC, Frédéric Antonetti a fait le point sur son avenir. Il se voit continuer à Strasbourg "mais pas à n'importe quel prix".

Frédéric Antonetti sera-t-il toujours sur le banc strasbourgeois la saison prochaine ? Arrivé en février dernier alors que le club pointait à la 17e place, il avait signé pour finir la saison, avec une option pour une année supplémentaire en cas de maintien.

Avec 40 points au compteur, le Racing est parvenu à sauver sa place dans l’élite, mais l’avenir d’Antonetti reste pourtant flou. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC Sport, le technicien de 61 ans a fait le point sur sa situation.

"Jouer le maintien, c'est très angoissant"

"Le groupe est de qualité. Il a fallu retrouver la confiance qui permet de faire de bons matchs. C’est un club qui compte dans le paysage français, dans une très belle ville. Je suis très content d’avoir ce club sur mon CV. Mon avenir ? Je vais bientôt rencontrer le président à propos du futur. Des choses se passent en coulisses. Il m’expliquera tout", a-t-il indiqué.

Se voit-il continuer en Alsace ? "Oui, tant que j’ai de la force et de l’énergie mais pas à n'importe quel prix, a-t-il répondu. Jouer le maintien, c'est vraiment très angoissant, difficile. Ce n’est pas la même chose quand tu joues en haut. Là on n’a pas le droit à l’erreur. L’option dans mon contrat ? Oui, j’ai un an de contrat automatique."