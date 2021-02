Ligue 1: après l'arrêt de Téléfoot, Jallet rebondit chez Canal+

Ancien défenseur du PSG et de l'équipe de France, Christophe Jallet a été recruté par Canal+, selon une information de l'Equipe. Il faisait partie de l'équipe de consultants de Téléfoot, avant la fermeture de la chaîne.

Le mercato des consultants est lancé. Après l'arrêt de la chaîne Téléfoot, Christophe Jallet va rebondir chez Canal+. Recruté par la chaîne cryptée, l’ancien latéral droit (37 ans) fera ses débuts dimanche dans le "Canal Football Club", selon une information de L’Equipe.

Passé par Niort, Lorient, Paris, l'OL ou encore Nice, et international français à 16 reprises, il a pris sa retraite en juin 2020 après une saison passée du côté d’Amiens, relégué en Ligue 2. Il a intégré quelques semaines plus tard l’équipe des consultants de Téléfoot, la nouvelle chaîne du groupe Mediapro, avec plusieurs ex-joueurs de Ligue 1 comme Mathieu Bodmer, Florent Balmont et Benjamin Nivet.

L'aventure Téléfoot s'est arrêtée plus tôt que prévu

Sauf que l’aventure s’est rapidement arrêtée. Téléfoot a fait ses adieux le 7 février après le choc entre l'OM et le PSG (0-2). Une situation faisant suite à la défaillance du diffuseur Mediapro, qui avait initialement acheté les droits TV de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2, avant de se montrer incapable d'honorer ses échéances à l'automne et de négocier son retrait du marché en décembre. Téléfoot a continué d'émettre le temps qu'un nouveau diffuseur soit trouvé, ce qui s'est concrétisé avec l'annonce d'un accord avec Canal+ pour la diffusion de l'intégralité des matchs jusqu'à la fin de saison.

"J'ai forcément envie de continuer. On verra si d'autres médias pensent à moi, à court ou moyen terme...", avait récemment confié Jallet dans les colonnes de L’Equipe. Il a été entendu.