Ligue 1: Aulas veut pouvoir verrouiller les contrats des jeunes joueurs formés en France

De passage à l'Assemblée nationale ce mardi, pour y aborder l'état du football français, Jean-Michel Aulas a notamment formulé une proposition en faveur de la formation. Face à la fuite des jeunes talents, le président de l'OL voudrait une protection renforcée.

A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, qui aura lieu le week-end du 8 août, Jean-Michel Aulas était de passage ce mardi à l'Assemblée nationale, pour aborder l'état du football en France. Le président de l'OL a eu l'occasion notamment de lancer des idées pour le futur et défendre le football hexagonal.

S'il est revenu sur la crise actuelle, provoquée en partie par le fiasco Mediapro et le contexte sanitaire, Jean-Michel Aulas a soulevé un problème concernant les jeunes joueurs. "En terme de droit, il faudrait que le premier contrat professionnel soit, non pas de 3 ans, mais de 5 ou 6 ans, a-t-il demandé. Et faire en sorte que les clubs qui forment aient la certitude qu'ils (les joueurs) ne partent pas ailleurs. Car un joueur qui arrive en fin de contrat de formation en France, s'il ne signe pas son premier contrat pro, peut partir gratuitement à l'étranger. Ce n'est pas le cas en France car il y a un accord avec les clubs français mais il peut partir à l'étranger. Il y a une perte évidente."

Aulas partisan d'une Ligue 1 à 16 clubs

Dans un document publié lundi par la Fédération française de football, l'OL a reçu la note de quatre étoiles pour son centre de formation, tout comme le PSG, l'AS Monaco, le Stade Rennais ou le Toulouse FC. Soit les meilleurs élèves du football français. Mais ces dernières années, de nombreux jeunes talents ont quitté le championnat français avant même de pouvoir s'y illustrer. Ce mardi, le Borussia Dortmund a annoncé par exemple le recrutement du jeune (16 ans) milieu de terrain Abdoulaye Kamara, formé au PSG mais qui a donc signé son premier contrat pro en Allemagne. Soumaïla Coulibaly (17 ans), aussi formé au PSG, en avait fait de même début juillet, pour la même destination.

Outre ce problème lié à la formation, Jean-Michel Aulas a aussi défendu le projet d'une première division réduite. A compter de la saison 2023-2024, la LFP adoptera un système à 18 clubs pour la L1. "Pour que les investisseurs viennent sur le football français, je pense qu'il faut réduire l'incertitude, a estimé Aulas. Moins il y aura de clubs qui descendent, plus on protègera les investisseurs. Je suis même partant pour des championnats à 16 équipes."

Pour autant, s'il veut "réinventer le modèle du foot", Jean-Michel Aulas estime que "le modèle qui a l'air le plus pertinent est celui à 48 clubs répartis sur trois niveaux." "Il faut que l'environnement soit concurrentiel, que l'investisseur français ait la capacité de pouvoir mener une politique proche des territoires, a défendu Aulas. Il faut que le football soit mature, qu'on considère le sport comme une passion mais qu'il s'agisse d'une entreprise avant tout."