Ligue 1: Benoît Bastien arbitrera (encore) le Classique OM-PSG

La Ligue de football professionnel (LFP) a nommé les arbitres qui officieront lors de la 11e journée de Ligue 1, et c'est Benoît Bastien qui a été désigné pour le Classique entre l'OM et le PSG. Une habitude pour lui.

Le très attendu OM-PSG, premier du nom cette saison, sera dirigé par un arbitre qui connaît bien les deux équipes. Il s’agit de Benoît Bastien. L’arbitre qui sera au sifflet dimanche soir (21h), lors de la 11e journée de Ligue 1, garde un mauvais souvenir de son dernier match avec l’OM, puisqu’il officiait à Nice, lorsque le match a été arrêté pour un envahissement de terrain. Sa gestion du match avait été très critiquée dans les jours qui ont suivi les incidents, bien qu’il n’ait pas été le seul à devoir composer avec de graves incidents impliquant des supporters depuis le début de la saison 2021-2022, qui est aussi celle du retour du public dans les stades.

Avec Benoît Bastien au sifflet, l'OM ne bat pas le PSG

Bastien n’est justement pas en odeur de sainteté chez certains supporters marseillais, on pourrait même dire qu’il les agace régulièrement. Plusieurs fois par le passé, ses décisions ont pu susciter l'agacement du camp olympien, notamment lorsqu’il a refusé un but à Mitroglou en 2018, face au PSG, pour une faute de Strootman. Trois ans plus tôt, un but refusé cette fois à Lucas Ocampos contre Lyon (0-0), crispait déjà l’OM. La décision controversée continue de faire parler aujourd’hui. Son bilan comptable ne plaide pas en sa faveur auprès des Marseillais. Le Spinalien a dirigé six Classiques depuis le début de sa carrière, pour autant de défaites de l’Olympique de Marseille.

Il était encore au sifflet lors du dernier match remporté par les Parisiens au Vélodrome, en février dernier. Le PSG s’était imposé (2-0) dans la cité phocéenne grâce à des buts rapides de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, une rencontre marquée par l’expulsion de Dimitri Payet en fin de match. De manière générale, Benoît Bastien hésite rarement à dégainer les cartons quand on lui assigne un OM-PSG ou un PSG-OM. Il sera assisté dans sa tâche dimanche par Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages, Johan Hamel étant prévu en tant que quatrième arbitre, tandis que Willy Delajod et Wilfried Bien seront préposés à l’assistance vidéo.