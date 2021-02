Ligue 1: Benzia de retour dans le groupe de Dijon, un an après son accident

Victime d’un grave accident de buggy et opéré de la main gauche en mai dernier, Yassine Benzia fait partie du groupe de Dijon qui doit affronter le PSG samedi (17h), pour la 27e journée de Ligue 1. Le milieu offensif algérien n’a plus joué en championnat depuis plus d’un an.

Pour un joueur de foot, c’est une éternité. Absent du groupe de Dijon depuis plus d’un an, Yassine Benzia n’a jamais été aussi proche de refouler une pelouse: le milieu offensif algérien a été convoqué par David Linarès ce vendredi, et fait partie des 20 joueurs appelés pour la réception du PSG samedi (17 heures, 27e journée de Ligue 1).

Dernière convocation: le 15 février 2020

Benzia n’a plus officiellement évolué en Ligue 1 depuis le 15 février 2020 et un 2-2 concédé à Bordeaux. Ce dernier avait repris avec la réserve du DFCO le 13 février dernier, jouant face à celle de Nancy (1-3). Le 28 mai dernier, l’Algérien de 26 ans était victime d’un grave accident de buggy. Opéré en urgence de la main gauche au CHU de Dijon, l’ancien Lillois avait dû subir une autre intervention chirurgicale par la suite, ainsi qu'une greffe de la peau sur sa main accidentée.

"J’ai travaillé pendant des mois pour revenir et j’étais très impatient. Je reviens de loin, c’était la plus grosse épreuve de ma vie. Désormais, on va voir un nouveau Yassine", avait expliqué le 31 décembre dernier le joueur arrivé en Bourgogne début 2020, en provenance de l’Olympiacos (Grèce), où il était prêté par le LOSC.