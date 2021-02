Bordeaux-OM en direct : les Bordelais et les Marseillais n'y arrivent pas

Les réactions à la pause

Rongier (Marseille) : "On a commencé le match un peu entre deux, avec des pertes de balle et un manque d'agressivité. Il faut qu'on arrive à mettre du mouvement. On est pas assez dangereux. Ce n'est pas que les attaquants. Ca part de tout le monde."

Baysse (Bordeaux) : "C'est pas mal ce qu'on fait. On est dans le vrai. On ne réussit pas tout, mais dans l'intensité et la combativité, on répond présents. Il manque un petit quelque chose pour avoir des occasions franches mais on est capables de s'en créer."