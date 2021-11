Ligue 1: bouillant, le Stade Rennais est la meilleure équipe d'Europe depuis octobre

Aucune autre équipe des cinq grands championnats européens n'a gagné plus de points que le Stade Rennais, dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, depuis octobre. Et ce n'est pas tout.

Le Stade Rennais est inarrêtable depuis deux mois, lancé à toute vitesse sur l’autoroute du succès en Ligue 1. Le Stade Rennais a confirmé son excellente forme du moment en dominant (2-0) sans coup férir le voisin lorientais dans le derby, ce dimanche. Depuis le mois d’octobre, personne n’est en mesure de suivre le rythme imposé par les hommes de Bruno Genesio, pas même Pep Guardiola, auquel il est souvent comparé par ses détracteurs, en guise de moqueries.

Mais l’ancien entraîneur de Lyon a le don de faire taire les critiques, et impose le respect de tous depuis plusieurs semaines, tant il a changé le visage de son équipe. Il affiche 57% de succès en tant qu’entraîneur en Ligue 1 (Lyon et Rennes), soit le deuxième ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 100 matches dans l’histoire de notre championnat, derrière Laurent Blanc (64%), selon le statisticien Opta.

Genesio reste prudent...pour l'instant

Et son équipe, qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, est celle qui a glané le plus de points dans les cinq grands championnats européens depuis début octobre, avec six victoires et un match nul (19 points), 16 buts marqués et 3 encaissés. Dauphin en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, qui fait moins bien sur la même période (16 points), Rennes ne craint personne, pas même Liverpool (14) ni Manchester City (16), en Premier League. En Italie, l’Atalanta (17) et l’Inter (17) n’ont pas à rougir, mais c’est surtout le Borussia Dortmund (18), en Allemagne, qui aurait pu contester la première place au Stade Rennais.

"La deuxième place est anecdotique. On n'a fait que quinze matches, on n'est même pas à la trêve. Ce qui est moins anecdotique, ce sont les écarts qu'on crée avec certaines équipes derrière nous, s'est réjoui Bruno Genesio après la victoire de son équipe dans le derby breton, qui lui assure la deuxième place du championnat à l'issue de la 15e journée. Notre objectif de début de saison est d'être dans les six premiers. On va rester là-dessus et on verra à quatre ou cinq matches de la fin où l'on en est pour espérer mieux." A ce rythme-là, si tout se passe pour le mieux d'ici la trêve, Genesio devrait revoir ses objectifs à la hausse.