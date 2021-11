Ligue 1: Rennes nouveau dauphin du PSG, Bordeaux plonge

Monaco n'est pas parvenu à battre Strasbourg (1-1) ce dimanche au Stade Louis-II lors de la 15e journée de L1, et a, une nouvelle fois, raté l'occasion de revenir dans le groupe de tête. Tout le contraire de Rennes, qui a saisi l'opportunité d'occuper la place de dauphin du Paris Saitn-Germain, après une victoire (2-0) à Lorient.

Le coup de canon de Konan soulage Reims

L’éclaircie en plein brouillard. La frappe en pleine lucarne de Konan a illuminé une rencontre bien terne et offert la victoire face à Clermont (1-0) à des Rémois en quête de rachat à domicile, eux qui restaient sur trois matches nuls et deux défaites lors des cinq derniers matches. Au coude à coude dans l’élite avec 13 points chacun à l’aube de cette 15e journée, les deux équipes ont offert un piètre spectacle, pauvre en rythme et en créativité, seulement rehaussé par de rares situations dangereuses au milieu d’un océan de déchet technique (68% de passes réussies pour Reims dans la moitié de terrain adverse). L’équipe la plus dangereuse, Reims, a fini par être récompensée sur un éclair de génie (91e). Pour un succès qui compte, puisqu'il s’agit seulement de la deuxième victoire rémoise depuis le début de la saison.

Bordeaux s'enfonce

C’était un jour pour basculer dans le bon sens. Malheureusement pour Bordeaux, ce fut le mauvais, et la situation en devient préoccupante. Dominés par Brest à domicile (1-2), les Girondins se rapprochent dangereusement de la zone rouge, et ne devancent plus que d’un point l’AS Saint-Etienne, la lanterne rouge. Les Finistériens enchaînent une quatrième victoire consécutive et se donnent un peu plus d’air au classement en prenant cinq points d’avance sur l’adversaire du jour. Le retour en force brestois s’est opéré en seconde période, après que Bordeaux a pris les devants juste avant la pause (Gregersen, 42e), pour compter un but d’avance au terme d’un premier acte très poussif où les deux équipes ont peiné dans le secteur offensif. Jérémy Le Douaron sonné le réveil d’une équipe brestoise longtemps inexistante, inscrivant un doublé six minutes seulement après l’égalisation (59e, 65e).

Monaco piétine

Une affaire de penalties. Monaco et Strasbourg n’ont pas su se départager (1-1) à Louis II, au grand dam des joueurs de Niko Kovac, qui espéraient enchaîner dans la compétition domestique, dans la foulée d'un bon résultat européen. Déjà assuré de la qualification pour les 8es de la Ligue Europa après un succès contre la Real Sociedad (2-1) en milieu de semaine, Monaco devait reprendre sa marche en avant en championnat après n’avoir pris qu’un point en trois matches. C'est manqué, avec ce nouveau match nul qui met un coup aux ambitions monégasques, alors que le club du Rocher avait l’occasion de rejoindre le wagon de tête en cas de victoire. Ludovic Ajorque (47e) a répondu à Wissam Ben Yedder (45e) sur un penalty similaire à celui transformé par l’international français. Monaco est relégué à huit points de Rennes et vingt du PSG désormais.

Rennes n'en finit plus de grimper

Lorient s’est sabordé à domicile en fin de match, dans le derby breton, face à Rennes (0-2). Les Merlus étaient pourtant parvenus à tenir en respect les hommes de Bruno Genesio au terme d’une première période décevante. Plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec Troyes (13 réalisations, dont 7 dans le jeu), Lorient n’a pas proposé grand-chose au Moustoir, mais n’a pas souffert non plus outre mesure contre le Stade Rennais. C’est quand Lorient a enfin remis le pied sur le ballon que Rennes a pris l’avantage, profitant d’une double erreur de la défense lorientaise. Après une perte de balle qui a profité à Santamaria, Nardi a relâché le ballon de manière coupable devant Laborde. Très effacé jusque-là, l’attaquant exploitait l’offrande d’un petit piqué (75e) pour inscrire son 9e but en Ligue. Puis Doku doublait la mise dans la foulée (78e). Ce succès permet à Rennes de s’emparer de la place de dauphin du Paris Saint-Germain, subtilisé à Nice, surpris à domicile par le FC Metz la veille.