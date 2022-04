Ligue 1: Brest n’a pas de nouvelles de Belaïli

Michel Der Zakarian, entraîneur de Brest, a confié ne pas avoir de nouvel de son milieu de terrain Youcef Belaïli, qui évoluait avec la sélection algérienne cette semaine.

Brest n’a plus de nouvelles de Youcef Belaïli (30 ans). Michel Der Zakarian, entraîneur du club breton, a expliqué que son milieu offensif n’était pas rentré dans le Finistère après les barrages de la Coupe du monde disputés et perdus avec l’Algérie face au Cameroun (0-1, 1-2 a.p.).

"Je ne sais pas où il est, a confié le technicien en conférence de presse, ce vendredi. On essaie de le joindre, mais on n’y arrive pas. On n’a pas de réponse. Et la moindre des choses, c’est de donner des nouvelles."