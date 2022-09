Ligue 1: Brest perd des milliers de fans sur Facebook depuis le départ de Belaïli

La page Facebook du Stade Brestois a vu son nombre de fans s’effondrer ce jeudi après l’annonce du départ de la star algérienne, Youcef Belaïli.

Le Stade Brestois n’a pas seulement perdu un joueur avec le départ de Youcef Belaïli. Le club du Finistère a également perdu des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. La star algérienne était arrivée en janvier dernier en remplacement de Romain Faivre, parti à Lyon. Sa signature avait alors fait quadrupler le nombre d'abonnés de Brest sur les réseaux sociaux, où chaque publication était largement commentée par des supporters des Fennecs.

Plus dure sera la chute... Après que le contrat du Fennec (30 ans) a été résilié ce jeudii à la demande du joueur et après une expérience chaotique malgré quelques coups d'éclats, de nombreux fans du joueur se sont désabonnés de la page Facebook du Stade Brestois.

Une perte proche de 100.000 followers en quelques heures

Ce jeudi matin, avant l’annonce officielle de son départ, Brest comptait 1,1 million de likes. A 18h, 20.000 s’étaient déjà désabonnés. Ce jeudi soir, le compte du Stade Brestois n’affichait plus que 1.007.191 likes. Le club brestois a perdu près de 100.000 likes en l’espace de quelques heures. Si les supporters de l’Algérie ne suivront plus Youcef Belaïli sur les réseaux sociaux du club brestois, la formation entraînée par Michel Der Zakarian est toujours susceptible de les intéresser. Recordman des buts avec les Fennecs (42), Islam Slimani s’est engagé avec Brest jusqu’à la fin de la saison. Il a disputé cinq matchs et délivré une passe décisive.