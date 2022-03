Ligue 1: Brest présente son nouveau stade pour 2026

Le stade Francis Le Blé vit ses dernières années. Le Stade Brestois veut faire peau neuve avec l'inauguration d'un nouveau stade, prévu à l'horizon 2026. Un projet qui va bientôt voir le jour et a été présenté, vidéo à l'appui, sur les réseaux sociaux du club.

C'est un projet dont on parle à Brest depuis plus de quarante ans mais qui restait, année après année, dans les cartons. Cette fois semble la bonne. Le vieux stade Francis Le Blé devrait avoir un remplaçant. Les co-présidents Denis et Gerard Le Saint, à la tête du club depuis 2016, ont présenté ce mercredi matin leur projet finalisé.

Le nouveau stade aura une capacité limitée de 15.000 places pour un budget de 85 millions d'euros à majorité privé. Il sera situé sur la commune de Guipavas, qui jouxte Brest au carrefour des routes venant de Rennes et de Quimper. Cette capacité assez faible a été réfléchie, le club breton assurant préférer un projet raisonnable et un stade plein tout le temps plutôt qu'une grande enceinte à moitié vide.

Dans des propos retranscrits par l'Equipe, les deux présidents révèlent les coulisses ayant mené à la conception de cette nouvelle enceinte: "On y a songé fin 2017 et je pensais qu'en deux ans, on aurait plié l'histoire. On a dû faire 500 réunions, on a un mètre de hauteur de dossiers et on n'est pas encore au bout."

Une inauguration prévue pour 2026

Côté architecture, le stade devrait prendre la forme d'une coque de bateau avec 8.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit ainsi que des grands mâts avec des éoliennes. Il y aura également des restaurants et un parc de loisirs pour que le stade vive toute l'année. Un naming est également à l'étude.

Le dépôt du permis de construire est espéré en 2023 pour un début des travaux en 2024 et une inauguration en 2026. Le stade Francis Le Blé ne sera pas conservé et devrait être détruit. Le maire de la ville François Cuillandre a expliqué les raisons de cette décision: "Il ne répond plus aux exigeances de la Ligue 1 et si on a des dérogations, c'est qu'on a ce projet de nouveau stade."