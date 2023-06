Ligue 1: Brest reconnaît avoir "raté son pari" avec Loïc Rémy, qui va repartir sans avoir joué

Arrivé à la fin du mercato hivernal, Loïc Rémy n'aura pas disputé une seule minute en Ligue 1. "C'est dommage, on est triste pour lui", a reconnu l'entraîneur brestois Eric Roy.

Petit quiz : dans quel club Loïc Rémy a tenté de relancer sa carrière ces derniers mois ? Libre de tout contrat, l’attaquant français de 36 ans (30 sélections) s’était engagé à la surprise générale - et dans un certain anonymat - avec le Stade Brestois début février.

A court de compétition, son dernier match remontant au 29 avril 2022 avec Demirspor en Turquie, l'ancien buteur de l'OL et l'OM espérait se refaire une santé dans le Finistère et donner un coup de main aux Bretons dans leur lutte pour rester en Ligue 1.

"On est triste pour lui"

Si les hommes d’Eric Roy ont décroché leur maintien, Rémy n’y est malheureusement pas pour grand-chose. Malgré ses efforts à l’entraînement et son implication au quotidien, il n’a pas pu rejouer en championnat et s’apprête à repartir, à l’issue de son contrat qui court jusqu’au 30 juin.

"Concernant Loïc Rémy, on aura malheureusement raté notre pari avec lui... C'est une déception surtout pour lui. Il a joué son rôle dans le vestiaire, il a conseillé les plus jeunes. J'aurais aimé lui donner un peu de temps de jeu mais avec ses blessures, ça s'est compliqué. C'est dommage, on est triste pour lui", a reconnu Eric Roy ce jeudi en conférence de presse.

Actuel 14e de Ligue 1, Brest bouclera sa saison samedi face au Stade Rennais (21h).