Ligue 1: ce que Montpellier a mis en place pour lutter contre la violence dans les stades

Conformément à ce que demande la Ligue de football professionnel à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour lutter contre la violence dans les stades, le MHSC a installé des filets anti-projectiles au Stade de la Mosson.

Le MHSC prend ses dispositions. À la suite des nombreux incidents de la saison dernière, les clubs sont dans l’obligation d’installer des filets anti-projectiles d’ici la mini trêve de la Coupe du monde, ainsi qu’une salle de crise avec un système de vidéosurveillance en cas d’arrêt du match.

Montpellier a donc installé les filets anti-projectiles devant les tribunes Étang de Thau et Petite Camargue (tribunes réservées aux trois groupes de supporters du MHSC: la Butte Paillade, Armata Ultras et le club central) et devant les tribunes Corbières et Minervois (tribune du parcage visiteurs).

Des filets à petite maille qui devraient empêcher les lancers de briquets, bouteilles ou boulons ont été installés, ainsi que des filets ignifugés pour résister aux jets d’engins pyrotechniques. Le dispositif sera testé ce dimanche pour la venue de Troyes. Ensuite, la décision de mettre en place ou pas les filets sera décidée au cas par cas selon la classification du match par la DNLH.

Montpellier a connu deux incidents majeurs la saison dernière

Le coût de l’installation a été supporté par la métropole, propriétaire du stade. On parle d’un montant de 60.000 euros. Montpellier avait connu la saison deux incidents majeurs lors de la venue de l'OM tout d’abord, en tout début de saison, avec un jet de bouteille sur Valentin Rongier, alors remplaçant, et des jets de projectiles lors d’un corner. Puis lors de la venue du PSG à la 37e journée avec usage de fumigènes, jets d’objets et intrusion de spectateurs. La partie basse de la tribune Étang de Thau sera d’ailleurs fermée dimanche.