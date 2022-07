Mercato: Cabella passe sa visite médicale avant de signer au LOSC

Revenu à Montpellier en avril, Rémy Cabella ne continuera pas l’aventure avec son club formateur puisqu’il devrait s’engager avec Lille dans les prochaines heures, pour une saison plus une deuxième en option. Le natif d’Ajaccio est actuellement à l’hôpital américain de Paris pour passer sa visite médicale.

Du Sud au Nord, il n’y a qu’un pas. Forcé de quitter la Russie après l’invasion de l’Ukraine, Rémy Cabella était revenu la saison passée à Montpellier, où il a été formé et sacré champion de France en 2012. Le retour aura été de courte durée puisqu'après trois petits mois dans l’Hérault, l’international français devrait signer en faveur de Lille dans les prochaines heures, pour une saison plus une en option. Il est actuellement à l’hôpital américain de Paris pour y passer la traditionnelle visite médicale avant de poser le stylo sur le contrat.

Un renfort d'expérience pour les Dogues

Arrivé en fin de saison dans la Paillade, Rémy Cabella a joué cinq matchs avec l’équipe de Michel Der Zakarian en championnat avant la fin de son contrat en juin. Dès son arrivée en avril, l’ancien joueur de Newcastle avait pourtant glissé qu’il se voyait bien rester à Montpellier au-delà de son contrat. “J’y pense, pour moi le plus important c’est le football et être heureux en jouant. Je veux bien finir la saison et puis si ça se passe bien, pourquoi pas…”

Passé professionnel en 2009 avec le MHSC, Rémy Cabella a connu une pige en prêt à Arles-Avignon avant d’aller chercher le seul et unique titre de champion de France de Montpellier en 2012. Sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2014, Cabella découvre la Premier League cette même année avec Newcastle. Le Corse finit par revenir en France, à Marseille et Saint-Etienne, avant de retenter sa chance à l’étranger avec un transfert vers Krasnodar (Russie). La guerre ayant éclaté, Cabella a dû se trouver un nouveau point de chute en urgence, en l’occurrence Montpellier. Avec ce transfert à Lille, Cabella viendrait poser une pierre de plus dans l'effectif lillois désormais dirigé par Paulo Fonseca.