Ligue 1: les bouteilles en plastique désormais interdites dans les stades

La LFP a officialisé la fin des bouteilles en plastiques en Ligue 1 à partir de la saison 2022-2023. Une manière de lutter à la fois en faveur de l’écologie et surtout contre les jets de projectiles en direction des pelouses.

Dimitri Payet peut être rassuré: cette fois il ne devrait pas recevoir de bouteille au visage lors de l’Olympico au Groupama Stadium. Après une saison 2021-2022 marquée par plusieurs incidents avec les supporters, et notamment lors du choc OL-OM, la Ligue de football professionnel a pris une mesure drastique pour la campagne 2022-2023.

Un extrait du règlement de la LFP sur les objets interdits © Icon Sport

Dans son document référence sur les statuts et règlements, la LFP a ainsi rajouté la mention "bouteilles plastiques" à sa liste des objets interdits dans les stades et dans les tribunes de Ligue 1 et Ligue 2. Sans oublier de rappeler que les boissons vendues dans les enceintes françaises doivent être contenues dans des " gobelets réutilisables ou en carton". Lors de l’exercice précédent, les contenants en plastique restaient autorisés jusqu’à 0,5L et "sous réserve que leur bouchon ait été préalablement dévissé".

Les bouteilles au même niveau que les armes, parapluies et perches à selfie

Certains se réjouiront de la portée écologique d’une telle mesure mais l’objectif clairement affiché par la LFP est la réduction des risques pour les joueurs. En interdisant les bouteilles plastiques dans les stades, l’instance va donc éviter de nouvelles tentatives de lancer de projectiles sur les joueurs ou en direction du terrain. De fait, elles ont été ajoutées à l’article 542 du document cadre de la Ligue.

Une liste des objets prohibés qui comprend notamment les armes (couteaux, objets tranchants, revolvers,...), les outils, les objets en verre (bouteilles, verres...), les casques, les barres, les vuvuzelas, les piles, les parapluies non-rétractables ou encore les pointeurs laser et les perches à selfies.

Reste désormais aux clubs de bien veiller au respect de ce règlement avec des fouilles efficaces à l’entrée des stades. Une saison 2022-2023 sans incident avec les supporters, voilà l’un des gros objectifs du football français et de ses dirigeants.