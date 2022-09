Ligue 1: comment Ineos veut faire entrer l’OGC Nice dans une nouvelle ère

L’OGC Nice est depuis 2019 sous le pavillon d’Ineos. Si les résultats sportifs peinent pour le moment à s’élever à hauteur des ambitions annoncées, le géant de la pétrochimie ne compte pas pour autant freiner ses investissements, bien au contraire. Un centre de performance multisports devrait notamment voir le jour dans les années à venir.

À l’approche de son déplacement au Parc des Princes ce samedi à 21 heures, le choc qui se profile entre le PSG (leader de Ligue 1) et l’OGC Nice (13e) n’en est pas un. Riches et ambitieux, les Azuréens ne rivalisent pas encore avec le club de la capitale. Le nom du propriétaire Jim Ratcliffe a été évoqué ces derniers mois pour entrer au capital de grands clubs anglais comme Chelsea et Manchester United. Des bruits qui inquiètent les supporters niçois mais le géant de la pétrochimie Ineos ne compte pas se détourner du Gym, bien au contraire. Il y a la volonté de donner une nouvelle dimension au projet niçois.

Une restructuration interne

Dave Brailsford, directeur des sports chez Ineos, a posé son camping-car XXL au centre d'entraînement de la plaine du Var. Il y mène depuis cet été un audit pour faire passer un cap au club. Cela passe par une restructuration interne avec l’arrivée d’un directeur général, Fabrice Bocquet (ex FC Lorient), et d’un futur directeur sportif. Ces deux nouveaux venus dans les bureaux vont compenser le départ de Julien Fournier, qui était jusqu’à cet été directeur du football.

Un partage des connaissances

Ineos veut faire entrer de façon beaucoup plus concrète l’OGC Nice dans sa galaxie sportive. Couronnée de succès dans le cyclisme, la voile ou encore la Formule 1, Ineos veut apporter son savoir-faire aux Aiglons. C’est pourquoi, pendant cette trêve internationale, des "sport scientists" sont venus échanger avec les membres du pôle performance du Gym. Il était notamment question de nutrition, mais d’autres rencontres du genre sont prévues au cours des prochains mois. Un partage de connaissances essentiel selon le groupe britannique pour atteindre un niveau d'exigence très élevé.

Un nouveau centre de performance

Le centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice a été inauguré en 2017. Bien qu’il soit récent et toujours en bon état, il est question de lui offrir une seconde jeunesse. Ineos compte le rénover et l’agrandir en créant de nouveaux terrains. À cela s’ajoutera un centre de performance, mitoyen aux installations déjà existantes. "À l'intérieur de ce centre sera logée l'équipe cycliste, vraisemblablement une partie de la F1 et de la voile", a récemment affirmé le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère à nos confrères de Nice-Matin. L’idée d’acheter l’Allianz Riviera est également présente dans l’esprit des décideurs anglais, mais ce dossier est encore jugé complexe.