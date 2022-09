Mercato: Rivère et Brailsford anticipent déjà l'après-Favre à l'OGC Nice

Fragilisé après un début de saison délicat, Lucien Favre est sur la sellette et pourrait quitter son poste d'entraîneur de l'OGC Nice. Jean Pierre Rivère (président) et Dave Brailsford (directeur des sports chez Ineos) anticipent déjà l'avenir, avec notamment un rendez-vous ce mardi avec Mauricio Pochettino.

Lucien Favre est sur la sellette. Selon nos informations, le principe d'une fin de collaboration a été acté après la réception d'Angers (0-1), au cours d'une discussion de plus d'une heure entre Jean Pierre Rivère, le président de Nice, et Dave Brailsford, le directeur des sports chez Ineos. L'entraîneur suisse n'est pas encore dehors mais ses dirigeants anticipent déjà la suite.

Une short-list d'entraîneurs a été établie. Mauricio Pochettino est la priorité des décideurs anglais. L'ancien coach du PSG doit rencontrer les patrons du Gym ce mardi, comme indiqué par Foot Mercato et Nice-Matin.

Une 13e place inquiétante

La trêve internationale arrive à point nommé pour Lucien Favre et son équipe, qui est loin des objectifs affichés par le club. Le Gym pointe en effet à une inquiétante 13e place du classement en Ligue 1 (2 victoire, 2 nuls, 4 défaites) et reste sur deux matchs nuls en Ligue Europa Conference contre Cologne (1-1) et le Partizan Belgrade (1-1).

Pour redonner un nouvel allant au collectif des Aiglons, les dirigeants ont donc pensé à Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de la capitale. Si tout reste à faire dans ce dossier, l'argent ne sera pas un frein à la tenue des débats entre les différentes parties prenantes, prévient Foot Mercato. Car, selon nos confrères, les dirigeants niçois seraient en mesure de répondre aux exigences financières de l'ancien entraîneur de Tottenham.

Face à l'urgence de la situation, Dante a tenté de jouer le pompier de service en invitant ses coéquipiers à faire "une grosse auto-critique". Le capitaine de l'OGCN est même venu à la rescousse de Lucien Favre. "Il faut qu'on le laisse de côté. C'est trop facile de le cibler. Quand tu donnes ta confiance à un entraîneur, tu la lui donnes. Et quand tu lui donnes l'équipe 24 heures avant la fin du mercato, tu es moins crédible si tu te poses des questions sur ses qualités", avait déclaré le Brésilien après la défaite face à Angers (0-1) ce week-end.