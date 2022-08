Jim Ratcliffe, propriétaire de Nice, à l'affût d'une vente de Manchester United

Si le mercato de Manchester United est scruté de près, une éventuelle vente du club fait les gros titres ces dernières heures. Et selon les informations de RMC Sport, Jim Ratcliffe, propriétaire de Nice, est bien intéressé en cas de vente.

Comme évoqué par Bloomberg et The Times, INEOS garde un oeil sur la vente de Manchester United. RMC Sport a pu se faire confirmer qu'en cas de vente de Manchester United, Jim Ratcliffe serait intéressé pour entrer dans le capital pour, à long terme, devenir propriétaire du club.

Le boss de l'OGC Nice, né à Failsworth dans la banlieue de Manchester il y a 69 ans, est un grand fan du club mancunien. Il avait tenté, en avril dernier, de racheter le club de Chelsea pour plus de 4 milliards de livres avant de se faire doubler par Todd Boehly. C'est désormais le rival mancunien qui l'intéresse.

L'homme le plus riche de Grande-Bretagne, propriétaire entre autres d'INEOS et de l'OGC Nice, est fortement intéressé par une prise de participation dans le club de Manchester United. En crise sur le plan sportif, le club des Red Devils pourrait bien être vendu par les Glazers, mais pas intégralement.

Des propriétaires dans la tourmente

Le porte-parole de Jim Ratcliffe avait confirmé au Times l'intérêt de ce dernier pour éventuellement racheter Manchester United: "Si le club est à vendre, Jim est assurément un acheteur potentiel", avait-il confirmé.

Si l'éventuel vente de Manchester United anime tant les débats, c'est parce qu'après 17 ans à la tête du club, les Glazers sont de plus en plus contestés, accusés par les supporters de ne pas avoir mis ce qu'il fallait en place pour gérer correctement l'après Ferguson, qui est chaotique pour le club mancunien. Les supporters ont d'ailleurs prévu de manifester une nouvelle fois leur mécontentement devant Old Trafford, lundi 22 août, juste avant le match contre Liverpool.