Ligue 1: coup dur pour l’OM et le Losc qui vont perdre Cazoo, leur principal sponsor

Sponsor maillot de l’OM et de Lille depuis cet été, Cazoo, entreprise britannique de ventes de voitures d’occasion en ligne, officialise ce jeudi la fin de ses partenariats sportifs.

La tendance n’était pas bonne… La mauvaise nouvelle a été confirmée ce jeudi. Cazoo, sponsor maillot de l’OM et de Lille, met un terme à ses partenariats sportifs en Europe continentale, après avoir annoncé son intention d’arrêter ses opérations dans l'Union européenne. La société britannique spécialisée dans la vente de voitures de location en ligne "travaillera avec ses partenaires (sportifs) pour mettre fin de façon ordonnée à ces relations", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Cazoo était est aussi sponsor des clubs de football de Bologne (Italie), Valence (Espagne) et Fribourg (Allemagne), et de l'Open de France de golf. L'entreprise sponsorise aussi des clubs Outre-Manche, non concernés par cette annonce, notamment Aston Villa en Premier League.

L'OM n'a pas été informé d'une rupture anticipée

A ce jour, on n'en sait pas beaucoup plus sur les consésquences de cette annonce même s'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les finances de l'OM et de Lille. Les deux clubs avaient conclu un "accord pluriannuel", sans dévoiler de chiffres. Pour les Dogues il serait question de quatre millions d'euros par an. A Marseille, Cazoo s'était engagé pour trois ans. Dans une optique très optimiste, ils ne renouvelleront pas ce partenariat en 2025, à moins qu'ils ne décident d'arrêter qu'avec certains clubs. A ce stade, le club olympien n'a pas été informé d'une rupture anticipée de ce partenariat.

Cazoo avait connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2018 et était présente notamment en France, en Allemagne, Italie et Espagne. La firme avait déjà annoncé début juin supprimer 750 emplois dans tout son réseau, majoritairement au Royaume-Uni, pour faire face à la flambée des coûts et à la menace d'une récession.

Le site automobile avait vu ses ventes souffrir de la réouverture des concessionnaires après les confinements post-pandémie et a aussi diminué ses dépenses de marketing, ses investissements, réduit le service aux clients, parmi diverses mesures d'économies.