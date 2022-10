Ligue 1: coup dur pour Lens, Jimmy Cabot gravement blessé au genou

Blessé au genou samedi contre Montpellier (1-0), le latéral droit du RC Lens, Jimmy Cabot, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’ex-Angevin de 28 ans sera absent des terrains entre six et neuf mois.

Grosse tuile pour le RC Lens. Auteurs d’un début de saison très réussi, les Sang&Or devront composer sans Jimmy Cabot durant de longs mois voire jusqu’à la fin du championnat. Les Lensois avaient raison d’être inquiets samedi soir après la blessure du piston droit de 28 ans à la fin du match contre Montpellier (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1. L’ex-joueur d’Angers qui s’est blessé après un contact avec Faitout Maouassa souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, annonce le RCL ce lundi.

Une absence entre entre 6 et 9 mois

Jimmy Cabot sera opéré dans les prochains jours et devra observer "une période de convalescence qui oscille généralement entre 6 et 9 mois pour ce type de blessure", indique le RC Lens. Jimmy Cabot ne devrait donc pas être de retour avant le mois de mai et pourrait même ne reprendre la compétition que la saison prochaine. Un coup très dur pour le successeur de Jonathan Clauss, arrivé à Lens cet été en provenance d’Angers. Troisième de Ligue 1, Lens défendra sa place sur le podium samedi à Marseille.