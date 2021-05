Ligue 1: Dall'Oglio va devenir l'entraîneur de Montpellier

Tandis que Laurent Batlles devrait finalement rester à Troyes, Olivier Dall'Oglio va devenir l'entraîneur de Montpellier. Il succèdera à Michel Der Zakarian. De fait, son poste à Brest est libre.

Le successeur de Michel Der Zakarian sur le banc de Montpellier sera donc Olivier Dall'Oglio. La piste menant à Laurent Batlles était évoquée avec insistance ces derniers jours, mais celui-ci devrait bien rester à Troyes, qu'il a mené au titre de champion de Ligue 2 et donc à une promotion en Ligue 1.

C'est donc l'actuel entraîneur de Brest, loué pour ses principes de jeu, qui va débarquer dans l'Hérault. Ces derniers jours, un accord entre le technicien et le MHSC pour un contrat de trois ans était évoqué. De fait, son poste en Bretagne va se libérer.

"Beaucoup de monde parle pour moi"

Avant le dernier match de la saison en Ligue 1, face au PSG (victoire des Parisiens 2-0 mais maintien assuré pour les Brestois), Olivier Dall'Oglio était resté très évasif concernant son avenir, refusant de parler de son cas personnel avant d'avoir bouclé le championnat.

"Vous n'obtiendrez rien de moi. Beaucoup de monde parle pour moi. Je n'aborderai pas ce sujet-là aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations. Je ne parlerai pas de moi aujourd'hui, c'est hors de question", indiquait-il avant de s'exprimer plus en longueur: "Beaucoup de monde parle pour moi, mon collègue d'Angers (Stéphane Moulin, ndlr) a dit cette semaine: 'On sait tout mieux que moi'. Et je le rejoins là-dessus. Chacun voit ce qu'il veut voir. Aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations que celle-là." En attendant, le jeu de chaises musicales continue en Ligue 1.