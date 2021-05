Brest: Dall'Oglio refuse d'évoquer la piste Montpellier

Présent en conférence de presse ce vendredi matin avant le match de Brest contre le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio a refusé de répondre aux questions portant sur son avenir et surtout la piste Montpellier.

En cette fin de saison, Brest souhaite absolument assurer son maintien. Après une bonne première partie de saison, les Bretons traversent depuis plusieurs mois une période compliquée et n'ont gagné que quatre fois depuis début janvier (sur 20 matchs). L'entraîneur brestois Olivier Dall'Oglio le sait: la tâche s'annonce difficile alors que le PSG vient à Francis-Le-Blé ce dimanche pour la dernière journée de championnat.

Dall'Oglio aurait trouvé un accord avec Montpellier

Malgré sa lutte pour éviter la relégation, le technicien gardois n'a pas pu éviter les questions sur son avenir. Ces derniers jours, Dall'Oglio aurait trouvé un accord avec Montpellier pour un contrat de trois ans. Le club dirigé par Laurent Nicollin va se séparer de Michel Der Zakarian à l'issue de la saison et lui cherche un remplaçant.

Outre l'entraîneur brestois, Laurent Batlles, à peine sacré champion de Ligue 2 avec Troyes, se serait également mis d'accord avec les dirigeants montpelliérains. Dans ce contexte, Dall'Oglio se retrouve pris entre l'avenir de Brest et le sien. Interrogé sur son possible départ à Montpellier, le Gardois a refusé de répondre aux questions sur ce sujet ce vendredi matin en conférence de presse d'avant-match.

"J'ai d'autres préoccupations"

"Vous n'obtiendrez rien de moi. Beaucoup de monde parle pour moi. Je n'aborderai pas ce sujet-là aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations. Je ne parlerai pas de moi aujourd'hui, c'est hors de question", a indiqué Dall'Oglio avant de s'exprimer plus en longueur: "Beaucoup de monde parle pour moi, mon collègue d'Angers (Stéphane Moulin, ndlr) a dit cette semaine: 'On sait tout mieux que moi'. Et je le rejoins là-dessus. Chacun voit ce qu'il veut voir. Aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations que celle-là."

Une semaine après un match nul sur la pelouse de... Montpellier (0-0), Brest va donc jouer son maintien face au PSG dimanche. Dall'Oglio, qui a également été courtisé par Strasbourg, espèrera une fin heureuse. Avant de tenter de négocier avec ses dirigeants un départ gratuit pour Montpellier, à un an de la fin de son contrat.