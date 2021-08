Ligue 1: dans la douleur et à dix face à Nantes, l'OL de Bosz gagne enfin

L’OL a souffert et a terminé en infériorité numérique face au FC Nantes mais s’en sort avec une victoire 1-0 grâce à Moussa Dembélé ce vendredi, en ouverture de la quatrième journée. Le premier succès des Lyonnais cette saison en Ligue 1.

Il aura suffi d’un éclair de génie pour faire souffler l’OL et lui offrir, ce vendredi à Nantes, une première victoire en Ligue 1 cette saison (1-0). D’une transversale chirurgicale, Bruno Guimaraes a trouvé Lucas Paqueta dans le dos de la défense nantaise, peu après l’heure de jeu. Un contrôle de la poitrine dans les airs et un enchaînement pied gauche plus tard, le Brésilien butait sur Alban Lafont, qui repoussait malheureusement sur Moussa Dembélé face au but. Le but de l’attaquant français n’a toutefois pas permis aux Lyonnais de gérer la suite du match.

Entre les bonnes transitions nantaises, le manque d’efficacité des milieux lyonnais et le carton rouge de Damien Da Silva, pour un deuxième avertissement à moins d’un quart d’heure du terme, Peter Bosz aura eu droit à de belles frayeurs. Dès la fin de la première période, en vérité, l’OL aurait pu perdre son avantage sans un Anthony Lopes très inspiré sur un coup franc de Sébastien Corchia.

Blas imprécis, les milieux de l'OL aussi

L’entrée de Thiago Mendes à la place d’un Maxence Caqueret trop discret, à la mi-temps, n’a pas réglé les problèmes de l’OL. Nantes a continué d’enchaîner les belles phases offensives, en particulier sur le côté droit de la défense lyonnaise où Léo Dubois a pris l’eau toute la soirée face à Moses Simon et Fabio.

A trois reprises, Ludovic Blas a eu l’opportunité d’égaliser, mais il a manqué de précision dans le dernier geste ou bien buté sur Anthony Lopes. Un problème de finition qui a aussi touché l’OL. Tour à tour, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et Houssem Aouar se sont présentés face au but avec le ballon du break, mais aucun n’a pu mettre en danger Alban Lafont.

Première victoire de la saison pour les Lyonnais

L’expulsion de Da Silva à la 78e minute, pour un coup de coude sur Blas à quelques centimètres de la surface de réparation, a forcé les joueurs de Peter Bosz à défendre pendant plus de dix minutes et enterré les espoirs de voir Xherdan Shaqiri disputer ses premières minutes avec l’OL. Le Suisse a observé, depuis le bord du terrain, une fin de match tendue où Lopes a encore été mis à contribution.

Après deux matchs nuls et une défaite, peu importe le contenu, Peter Bosz avait besoin de ce succès. L’OL remporte son premier match de la saison juste avant la trêve internationale, qui devrait permettre certains ajustements. Mais il ne faudra pas perdre de temps puisqu’au retour des matchs internationaux, Lyon doit affronter le PSG, Saint-Etienne, Monaco et Nice en à peine plus d’un mois.