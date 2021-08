Ligue Europa: l’OL dans un groupe à sa portée avec les Rangers, le Sparta Prague et Bröndby

Parmi les favoris à la victoire finale en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a été placé dans un groupe abordable avec les Rangers, le Sparta Prague et Bröndby, vendredi lors du tirage au sort effectué à Istanbul (Turquie).

Doté du plus grand coefficient à l’indice UEFA des 32 équipes qualifiées pour cette édition 2021-22 de la Ligue Europa, l’Olympique lyonnais avait pris place dans le chapeau 1 lors du tirage de la phase de groupes, vendredi à Istanbul (Turquie). De quoi lui éviter d’office quelques gros poissons. Et l’équipe de Peter Bosz a profité de son statut de tête d'affiche pour hériter d’une poule A à sa portée, dans laquelle figurent les Ecossais des Rangers, les Tchèques du Sparta Prague et les Danois de Bröndby.

Pour l’OL, quatrième de Ligue 1 la saison passée et qui s’est récemment renforcé avec le recrutement de deux joueurs confirmés (Emerson en provenance de Chelsea, Xherdan Shaqiri arrivé de Liverpool), une victoire en C3 sera l'un des objectifs principaux de la saison, comme l'avait assuré son président Jean-Michel Aulas au début du mois.

Les Rangers de Gerrard, seul adversaire relevé

Alors que le PSG et le LOSC ont appris jeudi à quelle sauce ils seraient mangés dans leur groupe de Ligue des champions, Lyon sait désormais à quoi s'en tenir. Sa double confrontation face aux Rangers de Steven Gerrard, qui ont réussi à redevenir champions d'Ecosse la saison passée après neuf années d'hégémonie du rival de Glasgow, le Celtic, constituera le sommet de ce groupe relativement déséquilibré avec les deux autres formations tirées.

Dans nos prédictions des pires et des meilleurs tirages pour l'OL, nous avions notamment désigné le Sparta Prague et Bröndby comme les adversaires les plus abordables dans les chapeaux 3 et 4. Et bien les Lyonnais ont tiré les deux! Il s'agira toutefois de ne pas sous-estimer ces formations.

Eliminés en troisième tour de qualification de Ligue des champions par l'AS Monaco, le Sparta Prague est le club le plus titré de République tchèque (12 Championnats), bien que plus sacré depuis la saison 2013-14. Enfin, Bröndby se présente comme l'adversaire le plus faible de cette poule. Défaits à deux reprises par le Red Bull Salzbourg en barrages de C1, les Danois sont champions en titre, mais présentent un effectif limité. D'Ibrox Park à la capitale tchèque en passant par la Scandinavie, cette phase de groupes promet en tout cas aux supporters lyonnais quelques beaux déplacements.