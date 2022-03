Ligue 1: dans un match sous tension, Lille s'impose à Nantes et se replace dans la course à l'Europe

Dans un duel sur fond de course pour les places européennes, Lille s'est imposé à Nantes ce samedi, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (1-0). Le tout après de vives tensions avec la direction du LOSC, après le carton rouge de Weah.

De la tension, de l'enjeu dans la course à l'Europe et un vainqueur nordiste: Lille s'est imposé à Nantes ce samedi, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Éliminé de la Ligue des champions par Chelsea (2-1, 2-0 à l'aller) mercredi, le LOSC a répondu sur le terrain et s'est imposé à La Beaujoire grâce à un but d'Amadou Onana (41e minute), venu reprendre la tentative de José Fonte repoussée par le gardien Alban Lafont.

Lille se replace pour l'Europe

Après l'exclusion de Timothy Weah (64e), les Lillois se sont repliés mais ont tenu et remontent à la sixième place, à quatre longueurs du podium et de la qualification en Ligue des champions. Nantes, battu à Troyes (1-0) la journée précédente, recule à la huitième place, mais les "Canaris" sont peut-être obnubilés par leur finale de Coupe de France à venir contre Nice. Lens (7e), qui a joué contre Clermont avec un maillot bleu ciel et un short jaune aux couleurs de l'Ukraine, talonne son voisin et rival, deux longueurs derrière.

A noter que ce match à enjeu dans la course à l'Europe a été marqué par une scène très tendue. Car après le carton rouge dont a écopé Timothy Weah - à juste titre compte tenu de son tacle par derrière sur Moutoussamy - le coordinateur sportif Sylvain Armand est entré dans une colère noire, descendant près de la zone technique pour invectiver le staff nantais. Le président du club lillois Olivier Létang était aussi descendu.