Ligue 1: David Guion dans le viseur de Lille pour remplacer Galtier?

Libre depuis son départ du Stade de Reims en fin de saison dernière, David Guion intéresserait le LOSC, selon L'Equipe. Le club nordiste n'a toujours pas remplacé Christophe Galtier.

A un mois du début de la nouvelle saison de Ligue 1, Lille n’a toujours pas d’entraîneur. Le temps presse et les dirigeants nordistes multiplient les pistes pour trouver un successeur à Christophe Galtier, parti à l’OGC Nice pour un nouveau challenge. Patrick Vieira a longtemps semblé tenir la corde, mais le champion du monde 1998 va finalement rebondir à Crystal Palace, un peu plus de six mois après son départ des Aiglons. A en croire la presse italienne, Lille pourrait se tourner vers Claudio Ranieri, libre après avoir quitté la Sampdoria à la fin de la saison dernière.

Poussé dehors par Reims

Mais un autre nom est avancé ce vendredi par L’Equipe. Un nom un peu plus surprenant. Lille s’intéresserait effectivement à David Guion, l’ancien coach du Stade de Reims. Le Manceau (53 ans) avait pris les rênes du champenois en mai 2017 et avait décroché le titre de champion de Ligue 2 dès sa première année, en établissant un nouveau record de points (84) sur une saison, tout en étant sacré meilleur entraîneur. Huitième de Ligue 1 lors de l'exercice 2018-2019, son équipe s'était ensuite hissée à la sixième place, retrouvant la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 57 ans.

Son bail a pris fin à l'issue de la dernière saison, conclue à la 14e place. Remplacé par l'Espagnol Oscar Garcia, Guion a un temps été cité du côté du SCO d'Angers, qui s'est finalement tourné vers Gérald Baticle.

"Je ne cherche pas un club pour juste trouver un club. Sinon, j'aurais déjà signé, expliquait-il début juin auprès de L'Equipe. Ce que je veux, c'est continuer à réussir avec des objectifs clairs, des moyens qui vont avec les objectifs et surtout un environnement et des hommes." Atterrir à Lille serait pour lui un sacré bond en avant. Et un beau défi au sein d'un club qui vient d'être sacré champion de France et qui disputera donc la Ligue des champions la saison prochaine. D'après L'Equipe, un technicien néerlandais serait également dans le viseur du LOSC.