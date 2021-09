Ligue 1: des supporters de Lens ont pénétré sur le terrain à la mi-temps du derby contre Lille

Quelques semaines après les incidents de Nice-Marseille, nouveaux débordements en Ligue 1.

Nouveaux débordements en Ligue 1. Plusieurs dizaines de supporters de Lens ont pénétré sur le terrain à la mi-temps du derby contre Lille, samedi, pour provoquer leurs rivaux lillois.

Après cinq minutes de confusion et l'intervention de CRS pour repousser les Lensois, ceux-ci sont retournés dans leur kop, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces événements interviennent quatre semaines après les incidents entre Nice et Marseille, où des échauffourées, impliquant joueurs, spectateurs et staffs, avaient provoqué l'interruption du derby méditerrannéen entre Nice et Marseille, et des sanctions.

Cordons de policiers

A Lens, ces échauffourées menacent la reprise de la rencontre, alors que le coup d'envoi de la seconde période a déjà été repoussé dans l'attente d'une analyse de la situation par une cellule de crise.

Un cordon de policiers a été déployé devant la tribune des ultras de Lens pour éviter d'autres débordements.

Le score était de 0-0 entre les deux rivaux du nord de la France.

Avant la rencontre, un tifo injurieux visant les Lillois a été brandi par les ultras Sang et Or.

Nice, sévèrement puni

Environ 1.400 Lillois ont pu effectuer le court déplacement au stade Bollaert-Delelis.

Pour les incidents de Nice-OM, la Ligue (LFP) a sanctionné le club niçois de trois matches à huis clos et du retrait d'un point. Le match sera aussi rejoué, le 27 octobre, sur terrain neutre.