Ligue 1: deux joueurs de Reims cambriolés, des montres et sacs de luxe volés

Les deux footballeurs du Stade de Reims, Arbër Zeneli et Valon Berisha, ont été victimes d'un cambriolage en marge d'un déplacement avec le club champenois.

Les domiciles de deux footballeurs du Stade de Reims, qui évoluent en Ligue 1, ont été cambriolés durant un déplacement des joueurs avec leur club, pour un préjudice estimé entre 300 000 et 350 000 euros, a indiqué jeudi le parquet de Reims, confirmant une information de France Bleu Champagne-Ardennes.

Une enquête ouverte

Les deux joueurs, les Kosovars Arbër Zeneli et Valon Berisha, étaient en déplacement avec l'équipe réserve à Valenciennes au moment des faits, mercredi après-midi. "L'un hébergeait l'autre", a précisé Ludovic André, procureur de Reims. "Le cambriolage a été constaté hier (mercredi), une enquête est ouverte et la police judiciaire est saisie", a déclaré le procureur.

Selon les premiers éléments, deux sacs Louis Vuitton et sept montres Rolex ont été volés, pour une valeur totale comprise entre 300 000 et 350 000 euros. Un témoin doit être entendu et des caméras de vidéosurveillance sont "en cours d'exploitation", a précisé le procureur, ajoutant qu'il n'était pas encore certain qu'elles couvrent la zone du cambriolage.