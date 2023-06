Reims: Caillot vise "l'Europe à terme, et peut-être dès la saison prochaine"

Le président du Stade de Reims a dévoilé les nouvelles ambitions de son club qu'il espère voir tutoyer les sommets du championnat de France à terme.

La saison 2022-2023 vient à peine de s'achever sur une encourageante 11e place en Ligue 1, mais le président du Stade de Reims n'a pas perdu de temps. Jean-Pierre Caillot s’est projeté publiquement sur le prochain exercice en partageant quelques étapes d’un projet ambitieux qui doit permettre au club champenois de poursuivre son développement et de viser plus haut: "Nous visons l'Europe à terme et peut être même dès la saison prochaine (...) Notre volonté, c'est de faire une équipe compétitive et d'aller côtoyer le plus haut possible et déranger le plus de monde possible", assume le patron du club, interrogé par nos confrères de France Bleu.

Caillot: "Trouver les meilleures pépites dans le monde entier"

Après avoir craint de le voir partir à l’étranger, Jean-Pierre Caillot s’est assuré de pouvoir compter sur son jeune entraîneur, Will Still, révélation de la saison à ce poste, "pour les années à venir", en lui présentant un projet ambitieux.

Le technicien belge, qui aspire à entraîner en Angleterre, où des clubs de Premier League suivent attentivement son évolution, a prolongé jusqu’en 2025 et va poursuivre sa prometteuse carrière en Champagne. "On a rassuré le staff sur le fait qu’un certain nombre de joueurs cadres de l’équipe allaient rester avec nous", explique le président du Stade de Reims à France Bleu. Tout en misant sur les jeunes du club que l’on a pu apercevoir en fin de saison, le club a l’intention de "trouver les meilleures pépites dans le monde entier".

Jean-Pierre Caillot aimerait également que la fenêtre estivale du marché des transferts soit l'occasion de "recruter quelques joueurs majeurs" qui "ont vécu des phases européennes" pour accroître l’expérience de son groupe. "Aujourd'hui, on travaille sur le recrutement d'un arrière gauche, pour mettre de la concurrence avec Thibaut (De Smet), un défenseur central, un post 6/8 et pour ce dernier, si on atteint ce qu'on a visé, ce sera quelqu’un qui a une grosse expérience de l'Europe, détaille le président rémois. On travaille sur un ailier droit et un ailier gauche et pour finir, deux attaquants au centre pour créer là aussi une émulation et pour développer le nouveau Boulaye Dia ou le nouveau Folarin Balogun."