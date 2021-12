Ligue 1 en direct: Bordeaux ne décolère pas envers la FFF

Alors que Bordeaux est l’un des clubs de France les plus durement frappés par la nouvelle vague de Covid-19, son 16e de finale de Coupe de France à Brest devrait bien avoir lieu ce dimanche (13h45). Les Girondins ont pourtant recensé 14 à 15 cas de coronavirus au sein de leur effectif professionnel ces derniers jours, mais la Fédération française de football (FFF) aurait refusé d’entendre leurs demandes de report. De quoi énerver au plus haut point les dirigeants bordelais.

Selon la FFF, il faudrait donc que Bordeaux soit en mesure d'aligner un nombre suffisant de joueurs (au moins sept ayant figuré sur la feuille de match lors d’un des deux derniers matchs officiel) pour ne pas être forfait. Vladimir Petkovic va devoir sans doute piocher dans la réserve ou ses équipes jeunes pour remplir sa feuille de match. "On attend encore les résultats de tests PCR mais on approche des vingt-deux cas en tout, au club. Au niveau des joueurs, c'est entre quatorze et quinze, a expliqué Lopes, pessimiste sur la situation sanitaire au club. C'est impossible dans ces conditions de faire le minimum en termes de préparation."