Ligue 1 en direct: suivez à 19h le multiplex de la 7e journée

Dans de ce premier multiplex de la 7e journée de Ligue 1, le LOSC doit faire le plein de points contre Reims. Autres clubs européens en difficulté au classement, Monaco et Rennes reçoivent respectivement Saint-Étienne et Clermont. Bordeaux se déplace à Montpellier et Nantes accueille Brest. Cinq matchs à suivre à partir de 19h.

Les Européens veulent se replacer Outre le LOSC, deux autres clubs disputant actuellement la Coupe d'Europe jouent à 19h: Monaco et Rennes. Les deux équipes ont pour point commun d'avoir réussi leurs débuts de campagne européenne, mais de pour l'instant tirer la langue en championnat (5 points tous les deux). Le LOSC a besoin de points Après le chaotique derby du Nord perdu contre Lens (1-0), Lille a cruellement besoin de points pour lancer son championnat. Actuellement, le champion de France en titre occupe la 15e place de Ligue 1 avec 5 points, à 7 points du podium, et son nouvel entraineur, Jocelyn Gourvennec, est sous le feu des critiques. Bonjour à tous ! La septième journée de Ligue 1 débute ce mercredi avec cinq affiches au programme du multiplex, à partir de 19h: Rennes-Clermont, Monaco-Saint-Étienne, Lille-Reims, Montpellier-Bordeaux et Nantes-Brest.